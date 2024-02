Traffico Roma del 01-02-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Luceverdementre Mattia all’ascolto ancora difficoltà sulla tangenziale per un incidente avvenuto nelle scorse ore all’altezza di viale della Moschea verso l’olimpico auto incolonnate a partire la A24 si procede in coda anche verso San Giovanni tra l’olimpico e viale della Moschea inevitabili le ripercussioni anche lungo le strade limitrofe in particolare sulla Salaria dove si sta incolonnati dalla motorizzazione difficoltà anche sul tratto Urbano della A24 per chi si mette sulla tangenziale verso la Salariaancora intenso sul raccordo per incidente Code in carreggiata esterna tra la Salaria e la Cassia Veientana auto incolonnate sulla Flaminia dal raccordo a Corso Francia incidente con coda in via della Magliana nei pressi di via Mondolfo in direzione dellaFiumicino disagi per incidente e anche in Piazzale Clodio ...