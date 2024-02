Traffico Roma del 01-02-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per incidente con e sulla tangenziale tra Cortina e viale della Moschea verso l’olimpico in direzione di San Giovanni auto in coda tra all’Olimpico e la Salaria ci sono ripercussioni anche sulla stessa via Salaria qui auto incolonnate dalla motorizzazione incidente Concorde in via Matteo Bartoli all’incrocio con via della Divisione Torino si rallenta per incidente in via Merulana nei pressi di via Mecenate e sulla Prenestina tra via Baselice e via Taurano zona Colle monfortani altro incidente in via Cassia nei pressi di via Fabbroni da ieri chiuso un tratto di Piazza Montegrappa 3 Lungotevere Oberdan e Lungotevere delle Armi per immettersi su quest’ultimo bisogna percorrere interamente la rotatoria di Piazza Montegrappa frequenti le code sul Lungotevere Oberdan Per consentire ...