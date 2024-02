Traffico Roma del 01-02-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto prudenza per un incidente allo svincolo di Fianono in ingresso sulla diramazionenord disagi in entrambe le direzioni si procede in coda lungo la carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Laurentina auto incolonnate sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana e Tor di Quinto direzione Olimpico altri file sulla Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti verso la tangenziale anche sulla Salaria coda in direzione del centro è sempre sulla Salaria per lavori fila all’altezza di Settebagni per incidente si rallenta sulla Cassia nei pressi di via vilfredo Pareto sulla Casilina disagi nei pressi di via Mussomeli zona Borghesiana incidenti segnalati anche in via di Boccea nei pressi di via della Storta in via Catania incrocio con via Arezzo da ieri chiuso un tratto di Piazza Montegrappa tra il ...