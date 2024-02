Tra bolle | musica e tanta magia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) "Insaponat, fabule in bolla" è lo spettacolo train programma al teatro comunale di Santa Maria a Monte domenica 4 febbraio alle 17. Lo spettacolo è na produzione della compagnia Ri, ed è un controverso tour con il clown Fiore e il Muzzi Mago. Diretto eto da Michelangelo Ricci e inserito nella stagione teatrale “Dire fare baciare”, in convenzione con il Comune di Santa Maria a Monte, con il sostegno istituzionale di Fondazione Pisa e in compartecipazione con il Consiglio Regionale della Toscana. Biglietti 12 euro, ridotto 8.