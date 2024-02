Tortu Europei in casa l' occasione della vita da non sprecare

Parola del campione olimpico e argento mondiale della staffetta 4x100 Filippo Tortu, che si sta preparando in vista dei Campionati Europei di atletica leggera Roma 2024, in programma dal 7 al 12 ...Alcaraz Juve, c’è il comunicato del Southampton: il saluto e la promessa al giocatore. Tutti i dettagli sul colpo di mercato Il Southampton attraverso un comunicato ufficiale ha salutato Alcaraz che è ...Roma è casa sua. E i Campionati Europei nella Capitale possono diventare il trampolino di lancio per la carriera di Lorenzo Simonelli ...