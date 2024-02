Torta di mele delle nonna | tutto il sapore di una volta

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ladidella. In questi giorni, il clima sembra più mite e le giornate, pian piano, si allungano, così mi è venuta voglia di preparare un dolce che preparava sempre miain questo periodo. Anche se, a dire il vero, qualsiasiche contenga le, a mio parere, ha ilgenuino della campagna e ricorda le ricette di una, quelle della. Avrei voluto, anche aggiungere le amarene sciroppate, come faceva lei, ma, avendo finito la mia scorta, ho preferito non comprarle. Se a qualcuno di voi piacciono particolarmente ne può aggiungerne 50 grammi all’impasto. Avete voglia di cucinare con me? Mettiamoci al lavoro, si comincia!didella ...