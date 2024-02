Torre Boldone | spray urticante sul tram | paura per 70 passeggeri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 febbraio 2024). Unfermato e una settantina discesi dal, di fatto parzialmente evacuato: questo il risultato della “bravata” (così l’hanno definita alcuni testiomomi) ad opera di ignoti che nel pomeriggio di giovedì 1 febbraio hanno deciso di spruzzare unodi carnevale (una fialetta si presume) all’interno di uno dei vagoni della linea T1 della Teb. L’allarme è scattato attorno alle 16.20, quando in corrispondenza della fermata di via Carducci si è scatenato il panico: suonato l’allarme, il macchinista, in corrispondenza del vicino attraversamento di via Torquato Tasso, ha arrestato la corsa deldiretto ad Albino, facendo scendere diverse decine di persone, circa 70 secondo l’Agenzia Regionale Emergenza ...