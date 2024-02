Tornano Kvara e Anguissa | altra rivoluzione Napoli | Mazzarri pensa di cambiare ancora modulo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 1 febbraio 2024) In vista di-Verona di campionato, Walterstarebbendo all’ennesimatattica. Ultime ore di calciomercato per i club italiani e ultime possibilità per chiudere affari e trattative, dopodiché sarà tempo dire solo e soltanto al campo. Da questo punto di vista nessuna novità per il, che – salvo colpi di scena – ha già chiuso il proprio mercato in entrata e semmai potrebbe gusto concretizzare qualche cessione. Una situazione chiara per Walter, che così si è già concentrato sul prossimo impegno degli azzurri: la sfida con il Verona di domenica pomeriggio allo stadio Maradona. L’emergenza che si è abbattuta sultra Supercoppa Italiana e trasferta di Roma con la Lazio è ormai passata. ...