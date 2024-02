Torna subito a Napoli | esulta Mazzarri | rinforzo per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Walterriceve una bella notizia in vista del prossimo match contro il Verona: è giàto a, il tecnico azzurro potràschierarlo in campo. Il calciomercato di gennaio è ormai agli sgoccioli, mancano soltanto poche ore e la sessione invernale chiuderà i battenti. Alle ore 20 di oggi, giovedì 1° febbraio, si chiude il sipario, le squadre italiane non potranno più effettuare operazioni in entrata. In questi ultimissimi istanti di calciomercato, però, si possono verificare tanti colpi a sorpresa, con le società che corrono contro il tempo per definire tutto entro le ore 20. Le big di Serie A hanno però già chiuso il loro mercato e sono già proiettate sul campionato. Tra queste c’è anche il, particolarmente attivo in questo mese di gennaio. La società campione d’Italia in ...