Torna la fame al nord

Il Volo torna a Sanremo con “Capolavoro” Il gruppo lirico di fama internazionale si presenta ancora sull’Ariston con la nuova canzone dal titolo “Capolavoro”. La canzone non era originariamente ...Il dj e produttore di fama internazionale JOE T VANNELLI protagonista delle consolle più prestigiose torna a far ballare il suo pubblico venerdì 2 febbraio, all’OTEL di FIRENZE (Via Generale C.A.Tra gli Anni 60 e i 70 di qui passarono tutti i grandi. Il progetto prevede 50 targhe commemorative lungo la traversa di via Pietro Micca, e uno spazio per concerti ed eventi dedicati a un genere sem ...