Torna la Coppa Davis | Italia già ai gironi da Campione del Mondo I preliminari del weekend e i big in campo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L’ha conquistato la2023, riportando a casa quel trofeo che era stato alzato al cielo soltanto nell’ormai lontano 1976. Gli azzurri sono riusciti a mettere le mani sulla mitica Insalatiera a distanza di 47 anni, facendo festa sul cemento di Malaga al termine di un’impetuosa cavalcata. I tre match-point consecutivi annullati da Jannik Sinner a Novak Djokovic in semifinale sono ormai entrati nell’antologia dello sport tricolore, poi il trionfo nell’atto conclusivo contro l’Australia ha fatto impazzire tutti gli appassionati di tennis. Facendo festa in terra spagnola, l’si è garantita la qualificazione diretta alla fase ache si disputerà a settembre. I ragazzi del capitano Filippo Volandri non dovranno dunque passare dal sempre insidioso turno preliminare, che si ...

Pagelle gigante Kronplatz 2024 Lara Gut-Behrami 9: vittoria numero quarantadue in Coppa del Mondo, ottava in gigante e per la prima volta tre ... (oasport)

Corriere Torino titola così: "Toro, altri due colpi". Ecco le trattative concluse nel penultimo giorno di calciomercato invernale: "Dopo Lovato, ieri sono approdati in città anche il difensore mancino ...Il camerunense ha terminato gli impegni in Coppa d’Africa e si è presentato come da programma ...ora l’organico sta gradualmente tornando a disposizione e c’è maggiore possibilità di scelta. Mazzarri ...La Salernitana ha trovato l'accordo con il Milan: riceverà in prestito Marco Pellegrino, difensore argentino classe 2002. Per tesserarlo ha dovuto, però, attendere il ...