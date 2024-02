Torino | UFFICIALE Lovato dalla Salernitana | il comunicato

Adesso è ufficiale, Andrea Belotti (30 anni) è un nuovo giocatore della Fiorentina. Arriva in prestito oneroso e secco fino a giugno dalla Roma, il contratto del centravanti italiano è stato ...Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Unione Sportiva Salernitana 1919, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni ...Juric ritrova il centrale che aveva lanciato a Verona. Per il 23enne domenica subito la sfida da ex contro i campani. Zima allo Slavia Praga ...