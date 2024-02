Torino-Salernitana | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di giovedì 1 febbraio 2024)(domenica 4 febbraio con calcio d'inizio alle ore 12:30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 23esima...

Gara valida per la ventitreeima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I granata puntano ad un posto in Europa, mentre i campani ... (sport.periodicodaily)

Torino-Salernitana (domenica 4 febbraio con calcio d`inizio alle ore 12:30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 23esima giornata di campionato.Gli aggiornamenti sulle trattative in Serie A prima della chiusura del calciomercato invernale, fissata per il 31 gennaio alle ore 20: le principali novità in tempo reale ...Ultime ore di calciomercato ma Salernitana impegnata anche a preparare la prossima sfida contro il Torino, in cui è fondamentale fare punti. Mister Inzaghi dovrà inventarsi una ...