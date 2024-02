Torino Okereke | «Hobby? Mi piace dormire | il riposo è importante»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Le prime parole di David, neo attaccante del, da calciatore granata: «Qui per conquistare la nazionale» David, nuovo attaccante del, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l’arrivo in granata. Di seguito le sue parole. OPPORTUNITA’ – «Per me è un’opportunitàper la mia carriera, perché è un contesto diverso rispetto a dove sono stato fino adesso. Sono pronto a dare tutto». OBIETTIVO NAZIONALE – «Vedo i nigeriani che hanno giocato qui e sono andati in Nazionale. È il mio sogno, sarebbe un passo avanti per me». COSA SI PORTA DIETRO DAL PASSATO – «In Belgio ero piccolo, sono cresciuto come giocatore e come uomo, ora sono maturato e voglio crescere ancora». CAMPIONATO ITALIANO – «Tatticamente è il più difficile, i dettagli fanno la differenza, ...