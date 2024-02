Torino | ecco che numeri di maglia hanno scelto i nuovi acquisti

(Di giovedì 1 febbraio 2024) In questa sessione di mercato ilha ufficializzato glidi Matteo Lovato dalla Salernitana, Adam Masina dall'Udinese e David...

Mancano quattro mesi alla fine del campionato, un periodo di tempo tutt'altro che bravo in cui gli equilibri possono essere stravolti. Ne... (calciomercato)

L’Inter Primavera pareggia per 0-0 contro il Torino ad Orbassano e mantiene la medesima distanza dal secondo posto in campionato. Malissimo Issiaka ... (inter-news)

In questa sessione di mercato il Torino ha ufficializzato gli acquisti di Matteo Lovato dalla Salernitana, Adam Masina dall`Udinese e David Okereke dalla Cremonese..16:37 - Altra ufficialità per la Salernitana: arriva il centrocampista offensivo Iron Gomis dal Kasimpasa. Ecco il comunicato del club granata: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto ...Si allunga ancora il calendario di "Max Forever - Hits Only", il suo ritorno negli stadi italiani. Quando saranno disponibili i biglietti e tutte le date annunciate ...