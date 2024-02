Topi | scarafaggi e il nodulo al seno senza referto | la lettera choc di Ilaria Salis

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 1 febbraio 2024), maestra milanese di 39 anni in carcere a Budapest da un anno con l’accusa di aver aggredito due nazisti nel febbraio 2023 durante un raduno di nostalgici del Terzo Reich, ha scritto unaaperta dal carcere. La maestra e militante antifascista aveva scritto al suo legale, Eugenio Losco, il 2 ottobre scorso, per denunciare le disumane condizioni detentive del penitenziario di Budapest in cui è rinchiusa, in cui per 7 mesi non le sono stati messi a disposizione vestiti puliti, sapone, assorbenti, carta igienica e altri beni indispensabili. Repubblica ha ora condiviso il contenuto delladi. “Per più di 6 mesi non ho potuto comunicare con la mia famiglia”, ha rivelato, aggiungendo che le celle del ...