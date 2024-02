Tiro con l’arco | a Las Vegas nel weekend l’ultimo atto delle Indoor World Series 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Le2023-diconsi concluderanno questoin Nevada (Stati Uniti) con la grande classica delShoot (dal 2 al 4 febbraio) e con le Finali di Las(sabato 3 febbraio), che stabiliranno la graduatoria definitiva stagionale del massimo circuito internazionale itinerante al coperto. Dopo le prime quattro tappe andate in scena negli ultimi mesi, il ranking round (60 frecce) delShoot in programma domani delineerà il quadro dei qualificati per l’conclusivo. Il tabelloneFinals verrà composto da 16 arcieri in ciascunaquattro gare ...