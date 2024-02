Tina Cipollari | fuori dagli studi di Uomini e Donne è diversissima | l’altro volto dell’opinionista

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 1 febbraio 2024)è una colonna di, ma com’è? L’opinionista è molto diversa: la foto social fa il giro del web. Stagione dopo stagione, il dating show di Canale 5 si è affermato in televisione, diventando uno dei programmi di punta della rete. Un risultato dovuto anche grazie alla presenza fissa degli opinionisti, i quali creano dinamiche e spunti interessanti nel corso delle puntate.è diversa quando non è in TV (Instagram @original) – cityrumors.itSono ormai moltissimi anni che accanto a Gianni Sperti c’ècome opinionista a, trasmissione che l’ha resa famosa al grande ...