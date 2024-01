Tim | Mef presenta offerta acquisto 100% Sparkle

(Di giovedì 1 febbraio 2024) (Adnkronos) – Il Mef hato a Tim in data odierna e nei tempi previsti l’per l’deldi. Lo comunica il Mef. Tim da parte sua ha comunicato in una nota "di aver ricevuto in data odierna dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) un’per l’di. Nella stessa, si

Importanti conclusioni nella risoluzione del 16 novembre, in tema di fabbricati non obbligati al pagamento IMU. I vari dettagli da ... (informazioneoggi)

Non ci sarà una nuova proroga al Superbonus 110%. Quanto meno in Manovra. Il tentativo di Forza Italia per inserire un intervento in extremis nella ... (ilmessaggero)

Il Mef ha presentato a Tim in data odierna e nei tempi previsti l’offerta per l’acquisto del 100% di Sparkle. Lo comunica il Mef.TIM comunica di aver ricevuto in data odierna dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) un’offerta per l’acquisto di Sparkle. Nella stessa, si fa riferimento altresì all’eventualità di ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Roma, 31 01 2024 TIM comunica di aver ricevuto in data odierna dal Ministero dell’Economia e delle Finan ...