The Warrior – The Iron Claw | la storia vera che ha ispirato il film con Zac Efron

(Di giovedì 1 febbraio 2024) IlThe– Theè basato sulladei fratelli wrestler Von Enrich, Kevin (Zac), David (Harris Dickinson), Kerry (Jeremy Allen White), Mike (Stanley Simons) e Chris (non presente nel). I loro successi e le loro tragedie – quattro dei cinque fratelli sono morti tra il 1984 e il 1993, tre per suicidio – sono al centro deldi Sean Durkin, da oggi al cinema. The, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, è unsull’amore per il wrestling, ma “è in realtà ladi una famiglia”, dice Durkin. “Parla delle idee di mascolinità che trasmettiamo ai ragazzi su come dovrebbe essere un uomo e di come queste ...