The Warrior – The Iron Claw | la recensione | tra gli artigli del destino

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il film: The– The, 2023. Regia: Sean Durkin. Genere: Drammatico. Cast: Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Lily James, Maura Tierney. Durata: 133 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima stampa. Trama: A partire dagli anni ’60, la famiglia texana dei Von Erich diventa una vera e propria dinastia del wrestling professionistico. La loro mossa distintiva e più popolare è la, l’o di ferro. Tra i titoli cinematografici più snobbati nel corso dell’attuale stagione dei premi, The– Theavrebbe meritato maggiore attenzione da parte delle organizzazioni votanti per il meglio di fine anno. Perché nonostante una massiccia campagna promozionale ...