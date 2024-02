The ROYAL Jaggernaut

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ci sarebbe davvero tanto di cui parlare in merito a questo primo mese del 2024 targato Total NonStop Action Wrestling… una cosa però è certa, la compagnia è tornata a fare rumore in modo prepotente all’interno del wrestling business. No, non vi sto parlando solo di Hard To Kill, del debutto di Nic Nemeth, del match stellare tra Will Ospreay e Josh Alexander, molto più semplicemente sto citando la voglia da parte della gente di tornare a seguire senza vergogna alcuna un prodotto meritevole sotto ogni suo aspetto.E forse ad accorgersene è stata anche la WWE con Triple H dai suoi uffici pronto ad alzare la cornetta, fare una chiamata nella sede di Nashville e chiedere informazioni su una certa Jordynne Grace. TheL’attuale TNA Knockouts World Champion ha fatto ancora una volta la storia emulando il percorso di Mickie James di due anni fa, ma ...