The Mandalorian 4 è ancora possibile | parola di Katee Sackhoff

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Anche se è stato annunciato il film The& Grogu, la cosa potrebbe non impedire l’arrivo di una quarta stagione della serie televisiva The. La stagione quattro potrebbe infatti finalmente arrivare in streaming per la gioia dei fan, ma vediamo più nel dettaglio cosa sappiamo finora. The& Grogu sarà prodotto da Jon Favreau, Kathleen Kennedy e Dave Filoni. Favreau ha dichiarato che “ha amato raccontare storie ambientate nel grande mondo creato da George Lucas. La prospettiva di portare ilo e il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente entusiasmante“. Tuttavia, la stagione 4 dello show potrebbe arrivare comunque. Jon Favreau, ideatore di The, fonte: The Walt Disney CompanyNell’ultimo episodio di Inside of You con Michael ...