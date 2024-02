The Handmaid’s Tale 6 | Elizabeth Moss parla della data di inizio delle riprese

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024) A poco più di un anno dal finalequinta stagione, si comincia nuovamente aresesta stagione di The. Da poco, la protagonistaserie Elisabethha condiviso in un’intervista, un importante passo avanti per la prossima stagione, che andrà a chiudere la serie Hulu. Durante un’intervista al Jimmy Kimmel Live!,ha rivelato che lesesta stagione di Theinizieranno quest’estate, però senza fornire un mese ben preciso. Nell’intervistaha ipotizzato che potremmo dover aspettare fino al 2025 per la nuova stagione, ma in ogni caso ancora nulla è stato confermato da ...