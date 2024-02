TERZA CATEGORIA Comunale teatro della Coppa Chimera Faellese e Fortis Arezzo per il trofeo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sarannole due formazioni a contendersi laProvinciale di, meglio conosciuta come. Le due società hanno deciso, insieme alla delegazione aretinaFigc, la sede dell’incontro che sarà anche quest’anno lo stadio. Appuntamento mercoledì 7 febbraio alle 20.45 tra due formazioni che proveranno a mettere in bacheca il. Per laè la seconda finale consecutiva: lo scorso anno venne superata dal Badia Agnano in un concitato finale costato alcune squalifiche.

