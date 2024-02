Terremoto oggi in Austria | scossa di magnitudo 4 7

(Di giovedì 1 febbraio 2024)di4.7 registratonell’est dell’. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro è stato localizzato a una profondità di sei chilometri nei pressi nella località di Schottwien, a sud-ovest di Vienna. Laè stata ampiamente percepita nell’area, dove non si registrano per il momento danni a cose o persone. fonte Adnkronos L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

