Terracina Detenzione ai fini di spaccio | denunciato a piede libero un 33enne

(Di giovedì 1 febbraio 2024)– Nel pomeriggio del 31 gennaio a(LT), i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota radiomobile, hannoin stato di libertà per “aididi origini indiane residente a(LT), poiché a seguito di perquisizione veicolare, personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di bulbi di L'articolo Temporeale Quotidiano.

La vittima aveva vissuto per anni con ansia e terrore per le condotte persecutorie dell'uomo, degenerate più di una volta ...La Polizia di Stato, a Terracina, lo scorso 18 gennaio, ha eseguito una misura cautelare, a carico di un 36enne ...Lo scorso 18 gennaio la polizia di Terracina ha eseguito una misura cautelare a carico di un 36enne residente in città, accusato di reato in materia di ...