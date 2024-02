Terra Amara | anticipazioni 3 febbraio | festa movimentata per Betul e Fikret

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 1 febbraio 2024)ottiene quello che vuole dae si celbra la lorodi fidanzamento, ma qualcosa non va per il verso giusto.: Sermin ha un’idea che non piace per niente a. Intanto Abdulkadir…ha dovuto chiedere adi sposarlo e Sermin decide di festeggiare la cosa come da tradizione: sarà una sorta di esibizione per far credere a tutti che i sentimenti e le intenzioni dei due giovani siano sinceri! Sappiamo però per chi batte il cuore del Fekeli Yaman, vero? A complicare le cose, c’è Abdulkadir, che com’è noto a chi segue “...