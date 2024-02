Tennis | Colle | ammirevole spirito squadra

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 16.42 "E' straordinario elodiche si è visto in quei giorni". Così il Presidente Mattarella, nell'incontro al Quirinale con Jannik Sinner e la Nazionale maschile di, vincitrice della Coppa Davis. Sono passati 47 anni dalla precedente vittoria in Coppa Davis,"un periodo lungo.Ma vi ringrazio anche per la normalità e semplicità di comportamento". Sinner regala una racchetta a Mattarella. "L'orgoglio di essere qui è per una vittoria frutto del gioco di.La cosa importante è capirci tra compagni"