Tennis | Sinner | ?grazie Mattarella è un onore essere qui?

Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – ?Signor Presidente per noi è unqua, parlo anche a nome di tutta la squadra. Portare un successo dopo 47 anni rappresenta una squadra che ha fatto tanti sacrifici e con tanta voglia di vincere. Siamo tutti ragazzi normali, ognuno ha le sue caratteristiche e siamo riusciti a fare una cosa molto bella e importante per il nostro Paese?. Lo ha detto Janniknel suo intervento alrinale per l?incontro con il presidente della Repubblica Sergiocon la squadra vincitrice della Coppa Davis. ?Dopo Bologna dove abbiamo sofferto tanto, io purtroppo non c?ero, ea Matteo Berrettini che ha sostenuto la squadra, siamo riusciti a tirarci fuori da un momento difficile. Poi ho provato a dare il mio contributo e siamo riusciti a vincere a Malaga. Abbiamo giocato un ottimo, ma è importante sentirci felici e ridere anche quando le cose non vanno benissimo. Questa Coppa ci ha portato tantissime emozioni, bisogna ringraziare tutta la gente che èe soprattutto che ci ha seguito da casa. Quest?anno ci sono le Olimpiadi, saranno molto importanti e ognuno di noi cercherà di fare il meglio li. Speriamo che vada bene e abbiamo preparato un piccolo regalo per ringraziarvi per tutto quello che sta facendo per noi?, ha aggiunto.