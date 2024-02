Tennis | Mattarella | ‘ora nessuna pressione a Sinner e agli altri | conta impegno’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Complimenti a, la vittoria ad uno Slam è un grande risultato, Devo confidare che ho potuto guardare la tv soltanto all’inizio del quarto set, questo ha giovato al mio buonumore, perchè non ho vissuto i primi due set, ma subito ho avuto la certezza che avrebbe vinto, perchè vedevo la tranquillità con cui stava rispondendo e giocando. È stato davvero un grande successo. Apprezzo la semplicità e la sobrietà che lei esprime, quindi bastano poche parole per farle i complimenti”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando al Quirinale la nazionale divincitrice della Coppa Davis, guidata da Jannik, vincitore dell’Australian Open.“Molti si attenderanno che lei vinca ovunque, in ogni slam -ha proseguito il Capo dello Stato rivolgendosi al campione altoatesino- quello di cui noi possiamo essere certi è che lei giocherà sempre al meglio, ma è giusto che nè a lei nèsi faccia, come l’insegnamento saggio dei suoi genitori., quello che è importante è l’impegno con cui ci si cimenta con la realtà, il senso sportivo, la preparazione, i sacrifici che ci sono prima di ogni partita e di ogni incontro. Questo è quello di cui siamo certi ed è quello che”.ha poi rivolto i complimenti anche “a Bolelli e Vavassori per l’arrivo in finale nel doppio” sempre all’Australian Open. “Quello di chiudere al tie-break e con 7-5 al secondo set significa non aver perso ma essere stati al livello massimo del doppio. Abbiamoappuntamenti, i prossimi tornei e le Olimpiadi: anche qui, naturalmente, però, ragazzi, siamo certi -ha concluso- che farete il meglio”. Iti e il presidente della Federazione, Angelo Binaghi, hanno donato al Presidente della Repubblica una racchetta, -“moderna”, l’ha definita il Capo dello Stato- e la cravatta federale: “la indosserò se dovessi venireAssoluti di Roma”. “Siamo sicuri che ce la farà”, ha risposto Binaghi. L'articolo CalcioWeb.