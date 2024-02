Tennis | Jannik Sinner | “La stagione è appena iniziata”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Si è conclusa con la conferenza stampa di Roma, dopo gli impegni al Quirinale, la serie di festeggiamenti per. Rientrato dall’Australia con il trofeo dello slam, ora l’azzurro è pronto per buttarsi nuovamente a capofitto sugli allenamenti in vista dei prossimi tornei. Non sarà a Marsiglia, poiché ha bisogno di tempo per ricaricare le batterie e soprattutto farsi trovare pronto in vista dell’ATP 500 di Rotterdam, che si terrà tra il 12 e il 19 febbraio. Intanto ieri nel dialogo con i giornalisti sono emersi altri spunti interessanti dalle sue parole e gli obiettivi per questo 2024.: “La” Crediti foto: ATP Tour FacebookQueste dunque alcune delle parole delta riprese da ...