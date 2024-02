Tennis | Atp Montpellier | Cobolli ai quarti

Sky Sport Tennis sarà sempre il canale di riferimento per gli appassionati di Tennis (anche su NOW e con ampie finestre su Sky Sport Uno), dove ... (digital-news)

Roma, 29 gen. - (Adnkronos) - Il trionfo all'Australian Open non cambia la posizione di Jannik Sinner nel ranking Atp. L'altoatesino resta 4° ma ... (liberoquotidiano)

Roma, 29 gen. – (Adnkronos) – Il trionfo all’Australian Open non cambia la posizione di Jannik Sinner nel ranking Atp. L’altoatesino resta 4° ma ... (calcioweb.eu)

Marsiglia , 29 gen. - (Adnkronos) - Il campione dell'Australian Open Jannik Sinner dà forfait al torneo Atp 250 di Marsiglia , in programma la prossima ... (liberoquotidiano)

Marsiglia , 29 gen. – (Adnkronos) – Il campione dell’Australian Open Jannik Sinner dà forfait al torneo Atp 250 di Marsiglia , in programma la ... (calcioweb.eu)

Continua nel segno della vittoria l'incredibile inizio di stagione per Flavio Cobolli, che a Marsiglia contro Lestienne conquista i quarti di finale e ottiene la decima vittoria a livello ATP ...Flavio Cobolli ha sconfitto il veterano Gael Monfils con grandissima personalità, rifilandogli tra l'altro un perentorio 6-0 nel terzo set, e si è così qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP ...Non solo la tappa del Giro d'Italia: a maggio un altro grandissimo evento sportivo in città: gli Internazionali d'Abruzzo di tennis ...