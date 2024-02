Telegram | la truffa che ti svuota il portafoglio in 3 minuti | basta pochissimo

Leggi tutta la notizia su free

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Questa pericolosissimasusta facendo tremare tutti coloro che usano questa app: ecco come funziona,no solo 3, lache tiil conto corrente in 3(Free.it)Itori di tutto il mondo ne inventano, ogni giorno, una in più per cercare di rubare dei soldi ai malcapitati utenti che navigano sul web. L’ultima frontiera dell’inganno avviene sue ha visto coinvolti non solo tantissimi utenti russi, ma anche europei, italiani compresi.Per dare il via a questo raggiro, infatti, gli hacker sfruttano i bot per pubblicizzare una serie di pagine che imitano in maniera davvero perfetta le home page di tantissimi ...