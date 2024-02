Ted Cruz | Il conflitto ucraino esploso per la debolezza di Biden sul Nord Stream 2

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Non è mai stato uno che le manda a dire. E sulle sue credenziali di conservatore di ferro ci sono ben pochi dubbi. Forse è per questo che il mondo progressista americano lo vede come il fumo negli occhi. Tedè un rappresentante di primo piano del Partito repubblicano americano. E non certo da oggi. Senatore per lo Stato del Texas dal 2013, ha recentemente dato il suo endorsement alla candidatura presidenziale di Donald Trump. Evangelico e strenuo fautore di Israele, si è prontamente schierato con il governatore texano, Greg Abbott, nel suo scontro istituzionale con l’amministrazionesulla questione migratoria. Convinto antiabortista, si è sempre opposto alle politiche green proposte dalla sinistra del Partito democratico e ha anche portato avanti delle battaglie contro le grandi piattaforme del web, accusandole a più riprese di censura ai ...