Tavares «sfida» l' Italia; ma lo Stato non può vendere auto elettriche e salvare il mondo dei motori

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Non diminuisce la tensione tra il governono e Stellantis. Nella giornata in cui il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha annunciato un nuovo pacchetto di incentivi per l’acquisto dimeno inquinanti, che secondo i sindacati costerà ai contribuenti circa un miliardo di euro, lo stesso ministro ha dichiarato che il governo è disponibile a prendere una quota del gruppomobilistico se gli venisse richiesto. Come dire: visto che nel capitale del gruppo c’è già lofrancese con una quota del 6%, dopo gli Agnelli-Elkann, primi azionisti con il 14%, e la famiglia Peugeot con il 7,1%, perché non far entrare anche lono? Una proposta dal sapore polemico, perché l’accusa Stellantis di essere di fatto controllata dai ...