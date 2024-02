Tavares | Impianti in Italia a rischio Ipotesi partecipazione statale

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il numero uno di Stellantis non le manda a dire al governo. "L'dovrebbe fare di più per proteggere i suoi posti di lavoro nel settore automobilistico anziché attaccare Stellantis per il fatto che produce meno nel nostro Paese", ha tuonato Carlos, Amministratore delegato del gruppo leader mondiale dell'automotive Segui su affarni.it