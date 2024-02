Tatuaggi e raduni per Riky | Amava la moto più di tutto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Passano i giorni, ma non si allevia il dolore, per la morte di Riccardo Vinci, il 16enne di Macherio deceduto dopo l’incidente di sabato sera a Lissone e due giorni di agonia in ospedale al San Gerardo. Famigliari, amici, compagni di scuola sono in attesa adesso di sapere quando, dopo l’autopsia, si potranno celebrare i funerali del ragazzino travolto dall’utilitaria guidata da un 70enne, che non avrebbe rispettato la segnaletica stradale, in via Di Vittorio. Un incidente avvenuto mentre- come lo chichi gli voleva bene - stava tornando a casa dopo aver effettuare le consegne per una pizzeria. Sotto choc i tanti amici che durante la sua lotta in ospedale e anche quando è arrivata la drammatica notizia del decesso, non hanno mancato di sostenerlo in ogni modo. Chi con dei cartelloni di incoraggiamento, chi scrivendo un pensiero sulla ...