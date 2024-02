Tabellone Atp Montpellier 2024 | Rune primo favorito | per Cobolli c’è Monfils

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ildell’Atp 250 di, torneo in programma in Francia dal 29 gennaio al 4 febbraio. Holger, dopo la prematura uscita di scena dagli Australian Open, ha chiesto e ottenuto una wild card dagli organizzatori della manifestazione. Il danese è così la prima testa di serie del draw, davanti al kazako Bublik. C’è anche il nostro Flavio, non fortunato a pescare subito un ostico duro come Gael. Di seguito ilcompleto e gli accoppiamenti. COPERTURA TV MONTEPREMIATPSECONDO TURNO (1/WC)vs (Q) Llamas Ruiz Mmoh b. (7) Muller 6-4 6-4 (4) Coric vs Martinez Lestienne vs(WC) Mayot b. Paire 6-1 6-4 Cazaux ...