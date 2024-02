SuperLega Botteghino aperto all’Eurosuole Forum

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Da ieri pomeriggio oltre alla modalità online sul circuito Vivaticket, i tifosi della Lube che vorranno godersi il "classico" contro Modena, hanno anche l’opzione. È infatti possibile dunque acquistare i tagliandi direttamente al palazzetto dello sport civitanovese, fino a domani ilsaràdi pomeriggio dalle 17 alle 19. Sabato invece fascia oraria mattutina, dalle 10 alle 12, e per i ritardatari ultima chance domenica, dalle 10 alle 12 e poi dalle 15.30 alle 18, cioè fino all’inizio della partita. Prezzi da 25 euro, ridotto over 65 e under18 a 20 euro, fino ad un massimo di 60 euro.

La prevendita online e al botteghino dei biglietti per la partita di SuperLega tra la Cucine Lube Civitanova e Valsa Group Modena è attiva. La squadra di Civitanova cerca punti importanti per ...Due le modalità proposte: l'acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi opta per il biglietto online può anche ...Si torna subito a giocare per la prima partita infrasettimanale del 2024 e Farmitalia Saturnia si prepara ad accogliere al PalaCatania un’altra big, Cucine Lube Civitanova.Per la quinta giornata di [… ...