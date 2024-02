Superbonus 70% | come cambia l’incentivo nel 2024? Guida veloce

Brutte sorprese per molti contribuenti nella conversione del decreto Superbonus, lo scudo non si applica a tutti e molti rischiano di dover restituire i soldi.Al momento non sono previsti indennizzi per risarcire i privati sui beni mobili. In Senato bocciati tutti gli emendamenti proposti ...Via libera alla Camera al DDL Superbonus, dettate le nuove regole 2024 del bonus per famiglie e imprese che hanno realizzato interventi edilizi ricorrendo a questa agevolazione.