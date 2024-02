Su Google Pixel Watch l’app Fotocamera Pixel diventa più utile

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 7a al prezzo scontato di 399 euro oppure con pagamento in 5 rate mensili da 79,80 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ...Nothing ha delineato i piani per sostituire il Nothing Phone (1) alla fine di questo mese. Tornando alle sue radici di fascia media, Nothing rilascerà presto il Nothing Phone (2a), che insiste sul fat ...Uno dei migliori smartphone Android in circolazione è oggi proposto in offerta a poco più di 400€: il Google Pixel 7a è un vero affare.