Su Canale 5 torna il doppio appuntamento con la soap turca

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Rapimenti, proposte di matrimonio e amori non corrisposti. Le nuove puntate di Terra amara, in onda oggi alle 14.10 e stasera alle 21.35 su5, tengono i telespettatori con il fiato sospeso. Negli episodi dellaaccade di tutto e di più, in particolare a Fikret che deve barcamenarsi tra una grave accusa, la gelosia e una relazione che non vuole vivere. Serie tv, 10 titoli da non perdere a febbraio 2024 X ...

Discovery+, le serie tv e i programmi da vedere a Febbraio 2024: da Fratelli di Crozza a Fatti in Casa per Voi, passando per a Sanremo con Radio Italia ...È il caso di Viola come il mare: la fiction nata per Canale 5 è passata poi su Infinity ...nel 2023 i ricavi Mediaset sono cresciuti del 2,1%. Tornando agli ascolti. Nel 2023 Mediaset ha battuto Rai, ...Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende ...