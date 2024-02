Studenti fuorisede | contributo affitti da 279 | 21 euro La ripartizione del Ministero dell’Università

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ildell'Università ha annunciato undi 279,21per glia basso reddito, finalizzato a supportare le spese di locazione per il 2023. L'articolo .

Tante le paternalistiche chiamate alle armi dei potenziali elettori, giovani in primis: ma nessuno ricorda che 4.9 milioni di persone, il 10% del ... (repubblica)

L’Italia rimane l’unico paese membro dell'Unione europea a non garantire il voto fuorisede , e continuerà ad esserlo anche alle prossime elezioni ... (europa.today)

Sono almeno 1.500 i partecipanti alle due giornate di orientamento dedicate agli studenti delle scuole superiori che quest’anno dovranno affrontare la scelta del corso universitario. Sono state regist ...Legge per il voto ai fuori sede: Piantedosi ha detto che ci sono grossi problemi di carattere tecnico ma si lavora all'approvazione in tempi record.MODENA – Pd contrario a Modena alla sospensione di 12 giorni a uno studente dell’ultimo anno dell’istituto tecnico commerciale Barozzi, rappresentante d’istituto, per aver rilasciato a novembre ...