Studente aggredito e rapinato La polizia arresta tre ragazzi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Accerchiato e picchiato in pieno giorno, in centro. Tutto per portagli via un iphone, una cuffia audio e una sigaretta elettronica. È la brutta esperienza di unodi 19 annida quattrolunedì intorno alle 14, all’incrocio fra via Andrea Costa e via Aspromonte. La rapidissima indagine dellasi è conclusa con l’identificazione di un ragazzo maggiorenne e tre minorenni - residenti fra Imola e Castel San Pietro - e quindi con tre arresti e una denuncia. Un ragazzo è italiano, altri tre sono nati in Italia da famiglie di origine nordafricana. Loha riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Il ragazzo vittima della rapina ha raccontato di esser stato accerchiato e malmenato dalla banda mentre era diretto in stazione per tornare a casa. Subito dopo la ...