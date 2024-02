Stellantis | Urso apre all' ingresso nel capitale poi lancia un ultimatum a Tavares

Dopo le polemiche a distanza degli ultimi giorni, il tavolo automotive convocato dal ministro Adolfo Urso per il primo febbraio sarà l'occasione per ... (quotidiano)

In particolare il ceo di Stellantis ha indicato in Mirafiori e Pomigliano le fabbriche italiane i cui posti di lavoro sono più a rischio . Al centro ... (ilsole24ore)

Il numero uno di Stellantis non le manda a dire al governo. "L'Italia dovrebbe fare di più per proteggere i suoi posti di lavoro nel settore ... (affaritaliani)

Si è conclusa da poco la riunione al MiMIT del tavolo automotive in cui sono stati presentati gli incentivi per l'ecobonus 2024, alla presenza del Ministro Urso. Il piano prevede una dotazione di 950 ...Stellantis, dopo le parole dell'ad Tavares i sindacati chiedono un incontro urgente al Governo e all'azienda. Appello al Governo anche di Schlein e Calenda.