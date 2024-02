Stellantis | Tavares | «Senza incentivi all’elettrico a rischio Mirafiori e Pomigliano»

In particolare il ceo di Stellantis ha indicato in Mirafiori e Pomigliano le fabbriche italiane i cui posti di lavoro sono più a rischio . Al centro ... (ilsole24ore)

Il numero uno di Stellantis non le manda a dire al governo. "L'Italia dovrebbe fare di più per proteggere i suoi posti di lavoro nel settore ... (affaritaliani)

L'Italia dovrebbe fare di più per proteggere i suoi posti di lavoro nel settore automobilistico anziché attaccare Stellantis per il fatto che produce meno nel nostro ...Si è concluso al ministero delle Imprese e del made in Italy il tavolo sull’automotive convocato dal ministro Adolfo Urso in cui il governo ha illustrato alle parti il piano di incentivi da circa un m ...Non la manda a dire il numero uno di Stellantis Carlos Tavares che allo Stato italiano spiega chiaramente che si vogliono evitare tagli e chiusure di stabilimenti bisogna mettere soldi nel gruppo. “L’ ...