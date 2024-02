Stellantis | l’allarme di Tavares | «Gli impianti italiani sono a rischio» Il ministro Urso | «Pronti a entrare nel capitale | se ce lo chiedono»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 1 febbraio 2024) «Se non si danno sussidi per l’acquisto di veicoli elettrici, si mettono agliin Italia». A lanciareè Carlos, Ceo di, interpellato da Bloomberg sulle recenti critiche mossa dalla premier Giorgia Meloni contro il gruppo automobilistico italiano. Se in Italia «il mercato dei veicoli elettrici è molto molto piccolo», ha incalzato, è tutta colpa del governo che «non incentiva l’acquisto di veicoli elettrici». Secondo l’Ad del gruppo,è solo «un capro espiatorio» che il governo ha deciso di attaccare per «evitare di assumersi le responsabilità». Nell’intervista rilasciata a Bloomberg,ha precisato qualii due stabilimenti dove i posti di lavoro ...