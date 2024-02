Stellantis | fabbriche Fiat a rischio in Italia senza incentivi per l’acquisto di auto elettriche

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 febbraio 2024 – Botta e risposta fra governo e. Dopo le critiche rivolte direttamente dalla premier Giorgia Meloni a(rea, secondo la premier, di curare maggiormente le istanze francesi rispetto a quellene), non si sono fatte attendere le parole del gruppomobilistico che raggruppa i marchi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DSmobiles,, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks e Vauxhall. STABILIMENTOSUSTAINERA CIRCULAR ECONOMY OPERAIO OPERAI INDUSTRIAMOBILISTICA CATENA DI MONTAGGIO MOTORE ASSEMBLAGGIOMOBILIMOBILE PRODUZIONE Le parole del Ceo diCarlos Tavares, intervistato da Bloomberg, ...

Secondo il Ceo del gruppo auto sono Mirafiori e Melfi le fabbriche che rischierebbero di più. Sull'accusa di acquisizione francese risponde così: "Non sono sempre d'accordo con il governo" transalpino ...L'Italia dovrebbe fare di più per proteggere i suoi posti di lavoro nel settore automobilistico anziché attaccare Stellantis per il fatto che produce meno nel nostro ...Il ceo della multinazionale attacca il governo: "Il governo sta tagliando i sussidi". La replica di Urso: "Se vuole partecipazione dello Stato, possiamo discuterne" ...