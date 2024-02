Stefanino d’oro | la consegna del premio alle aziende

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Prato, 1 febbraio 2024 – Sabato 3 febbraio saràto ilSanto Stefano a quattro. La novità di quest’anno è lo, la cui realizzazione è stata affidata a monsignor Daniele Scaccini. Forse non tutti sanno che il vicario della Diocesi di Prato è laureato in architettura, è un ottimo disegnatore e in gioventù amava dipingere. “Il comitato promotore mi ha chiesto di ideare il, mi hanno incoraggiato e sostenuto così ho deciso di accettare la sfida”, spiega Scaccini. Lo2023-2024 ha come base due ruote dentate che simboleggiano il lavoro, sormontate da una pietra verde del Monteferrato, un colore e un materiale simbolo della bellezza di Prato, da questa piattaforma salgono delle fiammelle dorate; tre rappresentano il moto del ...